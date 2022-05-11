Путин, похоже, готов к «затяжному» конфликту, война может стать более неустойчивой в ближайшие месяцы, предупреждает официальный представитель США

The Washington Post, со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки, говорит о вероятности дестабилизации на фронте в ближайшие несколько месяцев.

Считается, что Путин готов к «затяжному» конфликту в Украине, заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

По словам Хейнс, следующие месяц или два будут иметь большое значение, поскольку российские силы стремятся перегруппироваться после неудачной попытки захватить Киев и могут перевести войну по более «непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории».

Источник: https://t.me/u_now/48270

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