путин, похоже, поджал хвост — начал отводить военную технику от границы с Финляндией, которая собирается вступить в НАТО.

На спутниковых снимках, которые публикует финская YLE, видно, что большая часть военной техники уже вывезена с части 34667 в селе Аллакурти под Мурманском — это в 70 км от финской границы. Речь идёт о боле 100 единиц техники, в том числе десятках БТР. (https://yle.fi/news/3-12523695)

Военный эксперт Марко Эклунд, изучив кадры, указал на то, что военную часть покинули от трети до половины солдат. «Весьма вероятно, что их отправили в Украину», — предположил он.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15940

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