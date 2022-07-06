Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 59

путин, похоже, поджал хвост — начал отводить военную технику от границы с Финляндией

путин, похоже, поджал хвост — начал отводить военную технику от границы с Финляндией

путин, похоже, поджал хвост — начал отводить военную технику от границы с Финляндией, которая собирается вступить в НАТО.

На спутниковых снимках, которые публикует финская YLE, видно, что большая часть военной техники уже вывезена с части 34667 в селе Аллакурти под Мурманском — это в 70 км от финской границы. Речь идёт о боле 100 единиц техники, в том числе десятках БТР. (https://yle.fi/news/3-12523695)

Военный эксперт Марко Эклунд, изучив кадры, указал на то, что военную часть покинули от трети до половины солдат. «Весьма вероятно, что их отправили в Украину», — предположил он.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15940

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна арештувала російських і білоруських активів на 33 млрд грн
Сегодня 07:57    8
Украинка получила престижную международную премию по математике
Сегодня 07:48    44
«Треба валити. 50 тисяч чи 80 – переїхати через кордон» - дружина радить ДНРівцю тікати з окупаційної армії. Перехоплення
Сегодня 07:39    48
Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області
Сегодня 07:25    54
Загарбники шантажують українців позбавленням батьківських прав
Сегодня 07:21    63
117 км за 131 день. Кремль вихваляється «визволенням ЛНР», але насправді це далеко не перемога
Сегодня 07:12    83
Оперативна інформація станом на 06.00 06.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:10    89
НАТО близько: Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ
Сегодня 07:04    83
План відновлення України
Сегодня 06:55    83
Ось так виглядають клопотання на виїзд, про які говорить Генеральний штаб
Сегодня 06:46    113
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 