Бункерный диктатор Путин "поможет" с разминированием на оккупированных территориях: он отправляет поток российских «туристов» в Крым через захваченные города Донецкой и Запорожской областей.

Таким образом Путин предлагает решить вопрос с пробкой, которая образовалась на въезд на крымском мосту.

Сегодня протяженность пробки составляла около 7 километров, сообщают российские СМИ. Пробки образовались из-за тщательных поверок всех машин и «туристов», которые проезжают по мосту.

Джерело: https://t.me/u_now/103753

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