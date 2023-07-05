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путин "поможет" с разминированием на оккупированных территориях

путин поможет с разминированием на оккупированных территориях

Бункерный диктатор Путин "поможет" с разминированием на оккупированных территориях: он отправляет поток российских «туристов» в Крым через захваченные города Донецкой и Запорожской областей.

Таким образом Путин предлагает решить вопрос с пробкой, которая образовалась на въезд на крымском мосту. 

Сегодня протяженность пробки составляла около 7 километров, сообщают российские СМИ. Пробки образовались из-за тщательных поверок всех машин и «туристов», которые проезжают по мосту.

Джерело: https://t.me/u_now/103753

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