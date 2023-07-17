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путин потерял армию ровно в тот момент, когда армия рассыпалась на группы ЧВК

путин потерял армию ровно в тот момент, когда армия рассыпалась на группы ЧВК

Фашист Алкснис говорит правду.

Но путин потерял армию ровно в тот момент, когда армия рассыпалась на группы ЧВК.

Позже ЧВК начали воевать друг с другом за влияние.

Концом стало формирование ЧВК как альтернативы государственной армии.

В дальнейшем ЧВК, созданные всеми структурами, в момент передела власти будут использоваться по прямому назначению - военному террору и рэкету.

А основная армия - в хаосе, потому что основные ее кураторы воюют друг с другом за аппаратное влияние.

А Шойгу, пытаясь быть царем военной горы, уничтожает всех, кто хотя бы немного умнее его в военном ремесле - а это почти любой человек с военным опытом. Так что ВС рф сочленяются только с катастрофически некомпетентными кадрами. Остальных МО сжигает, обвиняя в нелояльности.

И у этого процесса есть 2 причины:

- Армия чувствует поражение в войне.

- Процесс поражения медленный и болезненный: это укореняет процессы разложения армии, в отличие от быстрого провала, когда армия, наоборот, консолидируется на почве реваншизма.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7998

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