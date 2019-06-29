Путин "продал" Макрону возвращение 24 моряков в обмен на ПАСЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин "продал" Эмануэлю Макрону возвращение 24 украинских моряков в обмен на беспрепятственное возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Скажем так, определенные отголоски по моим зарубежными каналам относительно беготни по ПАСЕ были, но я не хотел полностью доверять информации преждевременно. А после вчерашней, мягко говоря, нервной реакции Владимира Зеленского на ноту украинского МИД все стало на свои места.

Очевидно, что Путину удалось "продать" Макрону возвращение 24 украинских моряков, которых он и так обязан был вернуть по решению Международного трибунала ООН как огромное соглашение, от которого выигрывает и Макрон, и Зеленский. Цинизм ситуации в том, что моряков он бы все равно вернул, может, чуть позже. Но "продавал" это Путин как нереальную уступку.

И когда сделка сорвалась, а главным бенефициаром стал Виктор Медведчук, и то вернули не тех, кого обещали, Зеленский сорвался. Поэтому цена умывания рук от возвращения русских в ПАСЕ (а именно это ему пообещал Макрон, причем, вспомните странный визит Зеленского в Париж, когда он еще был кандидатом) должна была стать возвращением 24 украинских моряков.

Я еще тогда ломал голову над тем, зачем Макрону так срочно понадобилось пригласить к себе Зеленского, не дожидаясь выборов. А теперь все стало на свои места. Он пообещал по согласованию с Путиным вернуть моряков, а Зеленский должен был устраниться от возвращения российской делегации в ПАСЕ. Причем все в выигрыше, Путин вернул моряков, он бы и так вернул, но получил ПАСЕ, Макрон заработал как посредник, а Зеленский получил заложников в качестве бонуса под парламентские. И все красиво, под выборы, как подарочек под елочку на Рождество. Но не получилось, с шулером Путиным в такие игры играть не получится. Путин получил что хотел, а моряков так и не вернул. Многоходовочка. Вот поэтому наш гарант вчера сорвался.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию и внесла изменения в регламент, который может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в ассамблею без выполнения международных обязательств.

Источник: prm.ua

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