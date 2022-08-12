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Путин разбомбил 40% российской экономики

Путин разбомбил 40% российской экономики

Бомбы, сброшенные на Украину, разорвались внутри российской экономики, суля ей травматическую ампутацию 40% ВВП.

Такая доля экономики находится в зоне риска из-за ухода тысячи иностранных компаний с суммарной выручкой и инвестициями в Россию на $600 млрд, пишут экономисты Йельского университета.

За три месяца Путину удалось стереть в прах три десятилетия попыток России встроиться в мировую экономику и привлечь западные технологии.

В уходящих компаниях трудоустроены 5 миллионов россиян. Теперь им грозит превращение в «армию безработных» размером с население Санкт-Петербурга.

©️Finanz

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16287

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