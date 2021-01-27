Путин решил законом запретить правду об отношениях СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме разработать законопроект, который запрещает отождествлять роль СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Подготовить документ необходимо в первой половине 2021 года.

Законопроект должен внести изменения в закон «Об увековечении победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

Также президент поручил Госдуме до 1 мая проработать нормы регулирования доступа детей к информации, которая «имеет значительную историческую, художественную или иную культурную ценности».

С этими инициативами, которые поддержал Путин, еще в октябре 2020 года выступила глава комитета парламента по культуре Елена Ямпольская. Ей не понравилось, что в России выходят печатные издания, в которых звучат обвинения в адрес СССР, в частности, касательно Польши.

Ранее в сети вспомнили знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны. Отмечалось, что 17 сентября 1939 года, через 16 дней после нападения нацистской Германии на Польшу, советские войска без объявления войны вторглись с востока и заняли западнобелорусские и западно-украинские земли Польши.

Источник: sprotyv.info

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