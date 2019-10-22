Путин ведет подготовку к ядерному удару по Западу

С 15 по 17 октября на всей территории России прошла репетиция всеобщей ядерной войны. Называлась она командно-штабными учениями «Гром-2019».

Как сообщили перед началом учений российские военные иностранным военным атташе (отдельно оговорившись, что речь идет о проявлении доброй воли, так как договоры к этому не обязывают), в учениях будут задействованы войска всех четырех военных округов и Северного флота. В ходе учений предполагалось запустить 16 крылатых и баллистических ракет.

Две ракеты РСМ-50 (SS-N-18) должны были быть запущены с подводных лодок по полигону Чижа в Архангельской области. Однако одна из ракет не вышла из шахтной пусковой установки. Подлодке пришлось возвращаться на базу с неотстрелянной ракетой

Еще одна баллистическая ракета — «Синева» (SS-N-23) —запущена с подводной лодки по камчатскому полигону Кура. Туда же запущена и наземная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» (SS-29).

Стратегические бомбардировщики провели пуски крылатых ракет. Отстрелялись крылатыми ракетами также корабли четырех флотов и Каспийской флотилии. К учению привлекли 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, 5 стратегических бомбардировщиков, 5 атомных подводных лодок.

По мнению эксперта Александра Гольца речь идет об отработке способов ведения всеобщей ядерной войны. Такая война начнется с использования нестратегических средств (крылатые ракеты) и завершится массированным ядерным ударом.

Русские генералы так описали сценарий «Грома-2019»:

«Сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран. Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства».

Комментаторы заметили в этой связи, что слова об отсутствии противодействия конкретному государству выглядят особенно «искренними», если учесть, что российские учения проходят в канун маневров стратегического командования США Global Thunder-2020 («Глобальный гром-2020»).

В рамках этих маневров, как сообщает печать, в Европу уже переброшены 3 стратегических бомбардировщика США, которые подлетали к Калининградской области.

Наблюдатели предполагают, что в российском генштабе исходят из того, что ядерная война начнется не с внезапного первого удара США, а станет результатом постепенной эскалации конфликта.

Еще недавно руководители государств и военных ведомств всякий раз, когда заходила речь о ядерном оружии, считали нужным подчеркнуть: речь идет об оружии политическом. Это оружие существует лишь для того, что не быть никогда примененным.

Сегодня же использование ядерных ракет становится элементом военного планирования, чего уже никто и не стесняется. Более того, ставится задача поразить потенциального противника демонстрацией собственной мощи, что именуется «мероприятиями сдерживания вероятного противника». Масштабы учений таковы, что они не столько сдерживают, сколько провоцируют «оппонентов» наращивать масштабы их приготовлений.

Более того, ядерную войну делают возможной и приемлемой для общественного сознания. Так в Москве распространяли майки с надписью «Тополь санкций не боится». В российских аналитических изданиях публикуются статьи о том, что разрушительные последствия ядерной войны «совсем не так чудовищны, как считали до сих пор».

Начальник штаба 15-й армии воздушно-космических сил России генерал-майор Анатолий Нестечук в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у высшего руководства страны будет достаточно времени на принятие решения в случае ракетного нападения на Россию.

«Подлетное время бывает разное. Все зависит от того, откуда летит ракета. Точную цифру я называть не буду, но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут. Более десятков минут», — сказал генерал.

На интервью немедленно отреагировал бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах полковник Сергей Хатылев. Он назвал заявление Нестерчука безответственным.

«Говорить о десятках минут и более — нереально. Этого времени не будет на встречный удар. 10 минут и более — это большая роскошь», — утверждает отставной полковник.

Таким образом, дискуссия уже идет о том, сколько проживет планета после начала войны — десять минут или чуть больше.

В нагнетани истерии заметную роль играет Путин. Недели не проходит, чтобы он не порассуждал о готовности России к ядерной войне. Ядерное оружие превратилось в инструмент политики шантажа и угроз. Что и делает его применение все более вероятным, считают эксперты.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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