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Путин уверяет, что его новое ядерное оружие неостановимо – британская The Daily Mail

Путин уверяет, что его новое ядерное оружие неостановимо – британская The Daily Mail

«Путин уверяет, что его новое ядерное оружие неостановимо: российский поджигатель войны хвастается, что его ядерная ракета «Сатана II» может пробить все современные средства защиты и будет готова нанести удар по Британии осенью», – британская The Daily Mail.

Речь идет о ракете «Сармат», или «Сатана II» – межконтинентальной баллистической ракетой с самой большой дальностью в мире, способной поразить цель на расстоянии 11 200 миль, то есть - любую цель в США и Европе. Ее испытания прошли на этой неделе.

Западные военные эксперты заявили, что «Сармат» способен нести 10 или более ядерных боеголовок и ложных целей – достаточно, чтобы стереть с лица земли территории размером с Великобританию одним ударом.

Однако аналитики обращают внимание, что Москва сообщила о своем первом испытательном пуске только в среду, и потребуются дополнительные испытания, прежде чем ракету можно будет развернуть.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43400

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