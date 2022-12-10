Путін давно помітив своїх в Україні, роздавши їм ордени Дружби. А що правоохоронці?

Чимало орденоносців фюрера вже накивали пʼятами до «рашки»: Азаров, Колесніченко, Табачник, Симоненко. А хтось, як от Богуслаєв, присів до СІЗО. Всі вони відверті українофоби.

Проте частина «кавалерів» живуть і добре себе почувають в Україні, хоча самі по собі не менш зашкварені персонажі – Онуфрій, Добкін, Литвин та інші. Це очевидне недопрацювання українських силовиків.

▶️ Ось лише один кейс, який показує, чому СБУ було б непогано заглянути в душу всім орденоносцям Путіна.

● Є такий собі Олег Карамазов, у минулому рок-музикант, а нині прислужник московських попів. З другої половини нульових він очолював громадську організацію «День Хрещення Русі», яку фінансував фонд Служби зовнішньої розвідки РФ «Русскій мір». Про це безліч згадок в мережі, починаючи від Wiki.

● На російські гроші Карамазов організовував концерти для УПЦ МП та займався пропагуванням руського міра і московського патріархату в Україні. А сам «Русскій мір» також фінансував сепаратизм на Закарпатті, півдні та сході України.

● У 2012 році Путін нагородив Карамазова орденом Дружби. Наступного року такий самий орден отримає і головний московський піп України Онуфрій.

● Карамазов став обличчям МГОшки «День Хрещення Русі», а її гаманцем, судячи з усього, був одіозний «регіонал» Олексій Омельяненко, відомий оборудками в «Укргазбанку» на 100 млн грн. Попри кримінальну справу й арешт у 2019-му, Омеляненко досі є членом правління згаданої МГО, а вона спокійно існує навіть під час війни. Ще один відомий керівник організації – Юрій Молчанов.

▶️ Медія повідомляли, що ця трійця працювала у спайці з кумом Путіна Віктором Медведчуком, через якого надходили в Україну російські гроші. Паралельно з політикою, Медведчук через свої канали піарив РПЦ і московський патріархат в Україні. Карамазов, Омеляненко й особливо Молчанов не вилазили з ефірів 112-го та Ньюзвану.

Цікаво було б дізнатися, де зараз ці поборники руського міра. Особливо актуальним це питання постає на тлі обшуків, влаштованих СБУ у храмах московського патріархату. Карамазов і компанія могли б багато розповісти.

Як і інші друзі Путіна

Джерело: https://t.me/orestokratiia/529

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