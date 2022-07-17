17.07.2022 12:03
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Путін надав наказ захопити всю Харківську область
Президент рф володимир путін готується захопити всю Харківську область. Російський диктатор вже дав відповідний наказ своїм військам.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті, пише Стопкор
“Путін, можливо, наказав російським військам захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області, попри надзвичайну неймовірність успіху. ISW пропонує це спостереження як гіпотезу, а не як оцінку, оскільки докази та показники для нього обмежені та непрямі”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що армія рф з 26 червня намагається взяти Дементіївку на північ від Харкова.