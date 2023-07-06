путін намагається знищити не лише Україну, а й бюджет власної країни

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

4 липня, вперше з березня 2022 року, рубль впав на торгах відносно всіх офіційно ненависних у рф валют. Американський долар піднявся до позначки майже 90 рублів, євро перевищив 98. Навіть гривня продовжила зростання відносно «міцного» рубля.

Зростання кошторису війни, санкції та різке падіння сировинних доходів потребували вже операційного втручання у бюджет росії. «Під ніж» можуть піти всі комунально-культурні витрати, крім асигнувань на армію та силові структури.

За прогнозом аналітиків Deutsche Bank, цьогорічний дефіцит бюджету рф може становити близько 5 трлн рублів при запланованих 2,9 трлн.

Як результат – вже з початку наступного року путін може залишитися без проведення традиційного «вертолітного» розпилювання грошей перед своїм черговим переобранням в президенти, яке заплановане на 17 березня.

Джерело: https://t.me/spravdi/31171

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