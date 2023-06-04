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путін нічим не відрізняється від гітлера - Марек Міхаляк

путін нічим не відрізняється від гітлера - Марек Міхаляк

У Сенаті Польщі обговорили злочини росіян щодо викрадення і вивезення углиб росії маленьких українців з окупованих теренів України під час конференції “Депортація українських дітей до росії” , передає власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, колишній речник прав дитини Польщі Марек Міхаляк зауважив, що дії путіна нічим не відрізняються від тих, які скоював в середині минулого століття гітлер. Він висловив упевненість, що росія відповість за свої злочини проти українських дітей та українського народу - повідомляє Укрінформ.

Джерело: https://t.me/vekha/66409

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