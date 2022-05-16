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Путін не дає згоди на порятунок людей з «Азовсталі»

Путін не дає згоди на порятунок людей з «Азовсталі»

Україна залучає всі можливі міжнародні організації для порятунку військових, які лишаються на території «Азовсталі», проте голова рф володимир путін не дає на це згоди.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала, що не може розсекречувати деталі операції зі звільнення наших захисників.

«Ми змогли це донести і розповісти це відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюсь, що були зняті… Насправді вже було зроблено. Просто путін не дає згоди»

Источник: https://t.me/spravdi/8338

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