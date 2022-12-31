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«Путін не знає, що робити і стає все більш ізольованим внаслідок низки поразок в Україні», — The Washington Post

«Путін не знає, що робити і стає все більш ізольованим внаслідок низки поразок в Україні», — The Washington Post

Один російський державний чиновник зазначив, що глава РФ відчуває втрату своїх друзів: «Лукашенко єдиний, до кого він може серйозно поїхати. Усі інші бачать його лише у разі потреби».

Тим часом серед російської еліти виникає все більше питань щодо тактики Путіна щодо ведення війни проти України та низки принизливих військових відступів цієї осені. Члени еліти, яких опитало видання, не можуть передбачити, що може статися наступного року, і висловили сумнів, що російський диктатор знає, як він може діяти.

«Існує величезне розчарування серед людей навколо нього. Він не знає, що робити», - сказав один російський мільярдер, який підтримує контакти з високопосадовцями.

До того ж Путін скасував свою щорічну прес-конференцію, щоб захиститися від прямих питань, оскільки він не має на них відповіді.

«Він, звичайно, в ізоляції. Він і так не любить спілкуватися з людьми. У нього дуже вузьке коло, а тепер воно ще звузилося», - наголосив мільярдер.

Тут настільки все вичерпно написано, що важко щось особливе додати. Хіба те, що ізоляція ще й підкреслюється хворобами, що, у свою чергу, погіршує морально-психологічний стан ще сильніше. І здоров‘я теж.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/20179

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Темы: війна, путін

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