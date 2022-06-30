Путін озвучив нові цілі війни – про південь України в РФ вже не кажуть

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що метою «спецоперації» (так в РФ називають війну) є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії».

«Я ж сказав (24 лютого – ред.) про це прямо, публічно, на всю країну, на весь світ. Мені додати до цього нічого. Нічого не змінилося. Кінцева мета мною означена – це звільнення Донбасу, захист цих людей, і створення умов, які б гарантували безпеку самої Росії. От і все. І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом», – сказав російський президент, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

За його словами, окупація військами РФ у лютому Київщини була «відволікаючими діями».

«Тактика, запропонована міністерством оборони, Генштабом, куди війська рухати, куди пересувати, які об'єкти вражати, що за цей час зробити, коли кілька угруповань перебували там у центрі України, що за цей час мало бути зроблено на Донбасі, а там режим київський готувався до цього вже давно, з 2014 року, тому якісь відволікаючі дії там проводилися», – заявив Путін.

Голова Національної розвідки США Авріл Хейнс 29 червня заявила, що Володимир Путін не змінив своїх політичних цілей і все ще хоче захопити більшу частину України.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Приблизно тоді ж у Генштабі ЗСУ заявили про зміну тактики військ РФ і зосередження їх на наступальних діях на східному і південному напрямках.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Росія війну в Україні називає «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Источник: radiosvoboda.org

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