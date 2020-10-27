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Путін погрожує НАТО розгорнути крилаті ракети в бік Європи

Путін погрожує НАТО розгорнути крилаті ракети в бік Європи

Президент Росії Володимир Путін пригрозив розгорнути крилаті ракети у бік Європи через припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це йдеться в заяві президента Росії на сайті Кремля.

Путін також згадав вихід США з договору та назвав це “серйозною помилкою”, яка може привести до нових загроз для загальноєвропейської безпеки.

“Російська Федерація тим не менш готова в дусі доброї волі і далі не робити розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО, що виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за Договором про РСМД”, – заявив президент РФ.

Він закликав зацікавлені країни до пошуку схем підтримки стабільності без договору про РСМД.

Источник: prm.ua

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