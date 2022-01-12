Путін посунув дату можливого вторгнення до України ближче до весни - NYT

Попри деяке уповільнення нарощування сил на кордоні з Україною та навіть попри відведення невеликої кількості військ, загроза вторгнення з боку Росії так і не зникла, пише New York Times. Утім, саме вторгнення залежить від дуже багатьох факторів.

Американські військові вважають, що зараз можливостей розпочати широкомасштабну військову операцію у Росії не так вже й багато і велику роль тут відіграє погода.

Для просування вперед важкій військовій техніці потрібна тверда земля. З цієї причини будь-який великий наступ весною просто неможливий. Однак цьогорічна зима також недостатньо морозна.

"Через відносно м'яку зиму земля достатньо не промерзла і дату можливого вторгнення Путіну довелося посунути ближче до весни. Сильні морози, які зазвичай починаються в Україні у січні, у багатьох місцях так і не настали. А доки під ногами болото, наземна операція не зможе початися раніше лютого, вважають у Вашингтоні", - пише газета.

Оскільки погода у найближчі кілька тижнів є вирішальним фактором для можливого розвитку ситуації, адміністрація Байдена постійно консультується з метеорологами. Військова розвідка США також постійно відслідковує ситуацію.

Починаючи з 27 грудня, літаки-розвідники США RC-135 регулярно літають над Україною і намагаються перехоплювати переговори російських військових. Також застосовуються літаки-розвідники Е-8, які реєструють пересування наземних сил Російської Федерації.

Особливо цікавлять американців будь-які ознаки розміщення на кордоні тактичної ядерної зброї, оскільки самі росіяни не раз заявляли, що така можливість існує.

Наразі американські аналітики схиляються до думки, що плани вторгнення все ще актуальні, хоча сам Путін поки не вирішив, що робити далі, попри те, що російські представники під час останніх переговорів заявили, що Росія не збирається нападати на Україну.

На початку грудня американська розвідка очікувала, що Путін зможе зібрати 175 000 військових для можливого нападу.

Цього не сталося, навпаки, близько 10 000 військовослужбовців покинули район українського кордону. Однак американські аналітики вважають, що говорити про деескалацію зарано, а відведені війська не відіграють у планах вторгнення важливої ролі.

На початку січня розгортання російських військ поблизу України продовжилося, хоча й не такими швидкими темпами.

"Зараз на кордоні з Україною Росія має майже 60 батальйонно-тактичних груп чисельністю від 85 000 до 100 000 людей, вважають американські урядовці. Вони проводять навчання і демонструють найвищий рівень боєготовності.

"Росія розгортає додаткові сили фронтової авіації, а також частини забезпечення. Авіація прикриватиме наступ наземних сил, а частини забезпечення конче необхідні для підтримки наступу, якщо Путін все ж таки вирішить його розпочати", - пише New York Times.

Що ж можуть протиставити США окрім масштабних дипломатичних зусиль, результатів яких поки що не видно?

"Представники Пентагону поінформували своїх російських колег, що деескалація конче потрібна і що вторгнення нічим добрим для Росії не закінчиться. Голова комітету начальників штабів генерал Марк Міллі ще 22 грудня заявив про це напряму начальнику Генерального штабу Росії Валерію Герасимову. Міністр оборони США Ллойд Остін вже у більш дипломатичній формі сказав те саме міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу минулого четверга", - пише New York Times.

В Україні США мають 150 військових інструкторів від зелених беретів та Національної гвардії. Мають свої тренувальні контингенти деякі інші країни НАТО. Офіційно американці заявляли про те, що в разі початку вторгнення Росії їхні інструктори залишать Україну. Однак є й інші наміри.

"Існує можливість, що дехто з американців залишиться, щоб консультувати українське військове керівництво у Києві, або й надавати підтримку на лінії фронту", - цитує New York Times анонімного американського урядовця.

"В адміністрації Байдена немає консенсусу, якого роду підтримку можна буде надати силам українського спротиву у разі повномасштабного російського наступу, загострення на Донбасі чи десь ще, сказав нам високопоставлений представник адміністрації. Адміністрація активно обговорює різні можливості, залежно від того, як розвиватиметься ситуація", - підсумовує New York Times.

Источник: bbc.com

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