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Путін розповів про нову "мету спецоперації". Ось як змінювалась риторика кремлівського режиму

Путін розповів про нову мету спецоперації. Ось як змінювалась риторика кремлівського режиму

Путін вигадав нову мету спецоперації, цього разу це - знищення "антиросійського анклаву" в Україні. Про це хворобливий диктатор розповів, виступаючи перед російськими дітьми.

Зібрав коротку хронологію про те, як путінський режим за час повномасштабної війни змінював мету «спецоперації».

● 24 лютого. "Мета - захист людей, які 8 років піддаються геноциду з боку київського режиму. І для цього ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України", - Путін.

● 1 березня. "Головне - захистити Росії від військової загрози країн Заходу", - Шойгу.

● 18 березня. "Позбавити людей геноциду - головна мета спецоперації в Україні", - Путін.

● 29 березня. "Зайти до Києва та забрати Київ", - Кадиров.

● 3 квітня. "Одна з цілей операції - порятунок республік та відновлення їхньої державності в межах 2014 року", - Пєсков.

● 22 квітня. "Контроль над Півднем України - це ще один вихід для Придністров'я, де також наголошуються на фактах утисків російськомовного населення", - замкомандувача російської армії.

● 13 червня. "Російські сили під час спецоперації в Україні прагнуть захистити «ДНР» та «ЛНР»", - Пєсков.

● 26 серпня. "Спеціальна військова операція в Україні проводиться з метою недопущення Третьої світової війни", - Медвєдєв.

● 2 вересня. "На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні", - Путін.

- Які висновки можна зробити?

● Кремлівська влада перестала говорити про демілітарізацію та денацифікацію. РосЗМІ кажуть, що росіяни просто не розуміють таких слів.

● Справжня мета спецоперації - захопити Україну. І її озвучити Росія не може, тому цілі весь час змінюється.

Але яку б мету не озвучувала путінська влада, результат цієї "спецоперації" один - економічне, політичне, а згодом, можливо, і фактичне знищення РФ. Тому чекаю наступну заяву про те, що "мета спецоперації" - зберегти хоча б частину Росії від розпаду на десятки незалежних республік.

За всё время своего существования армия такого образования как российская федерация не несла таких потерь ни в одной войне, либо локальном конфликте как в Украине.

Причём, даже если их все просуммировать, потери вс рф в Украине всё равно будут больше.

Ещё немного и общие потери вс рф превысят потери советского союза в самой позорной для него войне - Зимней, против Финляндии.

Война против Украины уже стала историческим событием по степени позора и унижения российской армии не знающего аналогов в истории.

Вірте в ЗСУ!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16731

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