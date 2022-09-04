Путін розповів про нову "мету спецоперації". Ось як змінювалась риторика кремлівського режиму

Путін вигадав нову мету спецоперації, цього разу це - знищення "антиросійського анклаву" в Україні. Про це хворобливий диктатор розповів, виступаючи перед російськими дітьми.

Зібрав коротку хронологію про те, як путінський режим за час повномасштабної війни змінював мету «спецоперації».

● 24 лютого. "Мета - захист людей, які 8 років піддаються геноциду з боку київського режиму. І для цього ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України", - Путін.

● 1 березня. "Головне - захистити Росії від військової загрози країн Заходу", - Шойгу.

● 18 березня. "Позбавити людей геноциду - головна мета спецоперації в Україні", - Путін.

● 29 березня. "Зайти до Києва та забрати Київ", - Кадиров.

● 3 квітня. "Одна з цілей операції - порятунок республік та відновлення їхньої державності в межах 2014 року", - Пєсков.

● 22 квітня. "Контроль над Півднем України - це ще один вихід для Придністров'я, де також наголошуються на фактах утисків російськомовного населення", - замкомандувача російської армії.

● 13 червня. "Російські сили під час спецоперації в Україні прагнуть захистити «ДНР» та «ЛНР»", - Пєсков.

● 26 серпня. "Спеціальна військова операція в Україні проводиться з метою недопущення Третьої світової війни", - Медвєдєв.

● 2 вересня. "На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні", - Путін.

- Які висновки можна зробити?

● Кремлівська влада перестала говорити про демілітарізацію та денацифікацію. РосЗМІ кажуть, що росіяни просто не розуміють таких слів.

● Справжня мета спецоперації - захопити Україну. І її озвучити Росія не може, тому цілі весь час змінюється.

Але яку б мету не озвучувала путінська влада, результат цієї "спецоперації" один - економічне, політичне, а згодом, можливо, і фактичне знищення РФ. Тому чекаю наступну заяву про те, що "мета спецоперації" - зберегти хоча б частину Росії від розпаду на десятки незалежних республік.

За всё время своего существования армия такого образования как российская федерация не несла таких потерь ни в одной войне, либо локальном конфликте как в Украине.

Причём, даже если их все просуммировать, потери вс рф в Украине всё равно будут больше.

Ещё немного и общие потери вс рф превысят потери советского союза в самой позорной для него войне - Зимней, против Финляндии.

Война против Украины уже стала историческим событием по степени позора и унижения российской армии не знающего аналогов в истории.

Вірте в ЗСУ!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16731

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