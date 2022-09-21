Путін рухається шляхом Гітлера

В цей день, 21 вересня 1925 року циркуляром №1 начальника головного проводу СС Юліуса Шрека доручено місцевим організаціям нацистської партії Німеччини (НСДАП) сформувати підрозділи СС на місцях - воєнізовані формування, охоронні загони НСДАП.

Така собі мобілізація нацистів, яку путін вирішив повторити у своїй нацистській федерації в той самий день.

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Варто нагадати, що Гітлеру не вдалося виконати план з тотальної мобілізації 1943 року для захисту Рейху і замість планованих 3 млн, нацисти змогли зібрати 1 млн. Рашисти зберуть у десятеро менше плану.

Там також, доречі, була часткова мобілізація до певного часу. Але в 1943 році для захисту Рейху Гітлер підписав указ про тотальну мобілізацію німецьких чоловіків з 18 до 65 років.

На окупованих територіях за цим указом була введена тотальна трудова повинність. Людей відправляли безкоштовно працювати в Рейх, щоб замінити німців, яких забрали в армію. Щоб знати майбутнє - треба не забувати історію. Закінчив Гітлер самогубством.

Джерело: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin

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