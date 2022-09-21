Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:52
Просмотров: 164

Путін рухається шляхом Гітлера

Путін рухається шляхом Гітлера

В цей день, 21 вересня 1925 року циркуляром №1 начальника головного проводу СС Юліуса Шрека доручено місцевим організаціям нацистської партії Німеччини (НСДАП) сформувати підрозділи СС на місцях - воєнізовані формування, охоронні загони НСДАП.

Така собі мобілізація нацистів, яку путін вирішив повторити у своїй нацистській федерації в той самий день.

***

Варто нагадати, що Гітлеру не вдалося виконати план з тотальної мобілізації 1943 року для захисту Рейху і замість планованих 3 млн, нацисти змогли зібрати 1 млн. Рашисти зберуть у десятеро менше плану.

Там також, доречі, була часткова мобілізація до певного часу. Але в 1943 році для захисту Рейху Гітлер підписав указ про тотальну мобілізацію німецьких чоловіків з 18 до 65 років.

На окупованих територіях за цим указом була введена тотальна трудова повинність. Людей відправляли безкоштовно працювати в Рейх, щоб замінити німців, яких забрали в армію. Щоб знати майбутнє - треба не забувати історію. Закінчив Гітлер самогубством.

Путін рухається шляхом Гітлера

Джерело: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 21.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:31    105
391 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 17:16    102
Оперативна інформація станом на 08:00 21 вересня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:16    157
А вот и детали по мобилизации в рф!
Сегодня 09:10    379
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно
Сегодня 09:04    158
Заступника голови Харківської облради відсторонили через паспорт рф
Сегодня 09:00    171
У Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні (ФОТО)
Сегодня 08:50    142
Подальші бойові дії стануть для росії крахом
Сегодня 08:28    286
Референдумная бомба под Россию
Сегодня 08:22    221
ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"
Сегодня 08:12    172
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 