Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 88

путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України

путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України

Про це в інтерв’ю виданню “Bild” повідомив представник ГУР МО України

“президент росії володимир путін довго радився з очільником генерального штабу зс рф валерієм герасимовим та міністром оборони країни-агресорки сергієм шойгу перед вторгненням та тричі переносив наступ. За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. ФСБ підштовхнула герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси”, – розповів Вадим Скібіцький

При цьому генштаб рф серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби. Крім того, українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів, які точно повідомляли “скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі”.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ
Сегодня 10:25    26
Сьогодні виповнилося би 48 років Василю Сліпаку – українському оперному співаку і воїну, захиснику України, що загинув на російсько-українській війні
Сегодня 10:12    38
Новости из США. Главное к концу недели, 17-18 декабря 2022
Сегодня 10:00    63
Ленд-лиз
Сегодня 09:38    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно
Сегодня 09:05    91
Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів
Сегодня 09:03    104
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 20 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:54    94
У Азербайджані відкрили кримінальну справу та оголосили у розшук "експерта" з РФ, який закликав бомбити нафтову галузь країни
Сегодня 08:51    95
Харківщина. 19 грудня
Сегодня 08:44    80
«Херсон 2.0»: окупанти готуються залишити загарбаний Мелітополь
Сегодня 08:40    102
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 