путін виганяє командувача чорноморського флоту

Після низки успішних українських операцій у Криму, і відповідно невдач РФ, Путін замінив командувача ЧФ адмірала Ігоря Осіпова на віцеадмірала Віктора Соколова. До цього, Соколов очолював військово-морську академію ВМФ РФ.

Про це пише видання Independent: «Якщо звільнення Осіпова підтвердять, воно стане одним із найгучніших за всю війну» (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-black-sea-fleet-commander-sacking-igor-osipov-b2147804.html)

Головні претензії до Осіпова:

● втрата флагмана флоту крейсера «Москва»

● профукана атака на штаб ЧФ в Севастополі

Питання відставки актуалізували після серії вибухів, що сколихнули Крим.

Я тішуся, бо москальські голови леееетяяяяять!

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/177

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