Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 109

Путін вірить, що Росія "на крок попереду" у сфері штучного інтелекту

Путін вірить, що Росія на крок попереду у сфері штучного інтелекту

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія перебуває "на крок попереду" деяких інших країн у сфері штучного інтелекту.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна на конференції "Подорож у світ штучного інтелекту"

Пряма мова: "Ми йдемо на крок попереду деяких інших країн (у сфері штучного інтелекту - ред.). І нам потрібно обов'язково нарощувати наші зусилля".

Деталі: Він не уточнив, про які країни йдеться, однак стверджує, що від успіху Росії у сфері штучного інтернету залежить її місце у світі та суверенітет. Він також заявив, що в РФ нібито планують зводити до мінімуму роботу людей на небезпечних ділянках виробництва.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Служение ущербности
Сегодня 09:43    23
Що у фюрера в голові, у Луки - на язиці. А той уже говорить про поразку федерастів!
Сегодня 09:30    55
Харківщина. 26 листопада
Сегодня 09:27    46
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно
Сегодня 09:20    55
Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну
Сегодня 09:17    75
Українські хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб, - ЗМІ
Сегодня 09:04    76
“Коли росіяни почули, що їм протистоїть “Кракен”, вони швидко відступили” - ГУР
Сегодня 08:29    122
На кримському телебаченні хакери запустили оповідання Подерв‘янського
Сегодня 08:17    102
"Военная полиция цыган расстреляла 28 человек, за то, что они дали водку нашим военнослужащим" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:06    122
ГУР МО України провело космічну розвідку об'єктів ворога
Сегодня 07:44    117
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 