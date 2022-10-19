Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях України
Президент росії володимир путін підписав указ про запровадження воєнного стану на територіях тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
«Для координації роботи глави регіонів отримають повноваження створювати відповідні штаби», – пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
В «указі», який путін підписав, ідеться, що воєнний стан на окупованих територіях України «має почати діяти» з 20 жовтня 2022 року. Воєнний стан передбачає:
заборону на виїзд громадян за межі країни;
евакуацію об’єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;
введення особливого режиму в’їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;
залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об’єктів економіки;
вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості;
введення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.