"Путін знову всіх обдурив" - ЗМІ про відведення російських військ

Що стоїть за заявами Росії про початок відведення військ від українських кордонів? Чи варто їм довіряти і чого очікувати від Кремля далі? Відповіді на ці питання намагається знайти британська Daily Telegraph.

Газета пише, що відведення російських військ могло б бути ознакою того, що Путін вже вважає себе переможцем у протистоянні із Заходом і що Кремль вже досяг свого шляхом створення "напруження високого рівня".

Daily Telegraph цитує речницю російського міністерства закордонних справ, яка не забарилася проголосити: "15 лютого 2022 року увійде в історію як день, коли західна військова пропаганда зазнала невдачі...Вони (Захід - ред.) були принижені та переможені без жодного пострілу".

"У Путіна є всі підстави вважати, що він здобув важливу стратегічну перемогу без початку війни, - підтверджує газета. - Він знову підтвердив статус Росії як наддержави, змусив метушитися західних лідерів, які поспішали зустрітися з ним у Москві, поки увесь світ, затамувавши подих, очікував на його наступний крок."

Daily Telegraph додає, що такий перебіг подій підтверджує тезу, що нагнітання напруження через присутність великої кількості військ "завжди було блефом Путіна".

"І у вівторок (15 лютого - Ред.) Володимир Путін знову обдурив увесь світ, несподівано оголосивши, що Росія відводить частину своїх військ від території України", - констатує британське видання.

І його "дивна інсценована зустріч" з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у понеділок 14 лютого, який раптом заговорив про "далеко не вичерпані" шанси на дипломатичне рішення кризи, дає підстави вважати, що Росія веде саме таку гру.

Daily Telegraph пригадує, що Путін і не приховував цієї тактики: ще у листопаді 2021 року, коли росіяни почали передислокацію військ до українського кордону, він заявляв, що "напруження" із Заходом — це добре, і що західні країни повинні "перебувати в такому стані якомога довше".

"Але ось питання: навіщо зупинятися зараз?" - запитує газета. - Можливо, як досвідчений гравець, Путін просто хоче вийти, поки він лідирує?".

Видання припускає, що останні заяви Росії є наслідком "переговорів, про які ми не знаємо".

"Варто зазначити, що Борис Джонсон і Джо Байден сказали, що ще є надія на дипломатичне рішення в понеділок ввечері, до того, як Росія оголосила про відведення військ", - додає газета.

Водночас вона застерігає: "Важливо бути обережним і не переоцінювати заяви Росії."

"Питання, що постає перед Заходом, полягає в тому, чи є цей крок ознакою, що криза вщухає, чи це просто черговий тактичний маневр з боку Кремля", - веде далі Daily Telegraph і цитує древнього китайського полководця.

"Війни базуються на омані, — стверджував Сунь Цзи у "Мистецтві війни". - Коли ми пересуваємо наші сили, ми повинні виглядати бездіяльними. Коли ми поруч, ми повинні змусити ворога повірити, що ми далеко. А коли далеко, ми повинні змусити його повірити, що ми поруч".

Заявлене відведення військ може бути класичною спробою Росії ввести світ в оману, а не ознакою того, що криза закінчилася. Путін може запросто заявити у будь-який момент, що він починав відводити свої війська, але хтось через якісь нові обставини змусив його діяти проти його доброї волі, тлумачить газета.

"А відтак говорити про закінчення кризи поки що рано", - наголошує Daily Telegraph.

Источник: bbc.com

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