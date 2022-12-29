Путінська Росія стає дедалі більше схожою на сталінський концтабір: терор стає дедалі важливішим інструментом збереження влади кремлем

▶️ Ось кілька фактів:

● Путін доручив спецслужбам «жорстко боротися зі зрадниками, шпигунами та диверсантами». До їх числа відноситимуть усіх неугодних.

● У доповіді ради федерастів говориться, що росіяни, які виїхали з країни після початку війни, стають шпигунами ЦРУ, МІ-6 та ГУР.

● Депутати пропонують своє бачення, як обмежити виїзд росіян за кордон: заборонити віддалену роботу, збільшити податки.

● Кількість місць для засуджених до примусових робіт планується наростити вдвічі – до 80 тис. Зараз у Росії 440 тис. в’язнів. Кожен п’ятий зможе працювати на благо режиму.

▶️ У чому схожість зі сталінською епохою?

● Сталінські репресії відбувалися за соціальними ознаками – превентивно винищувалися цілі верстви населення та нації. Путінська машина скерувала своє вістря на середній клас – найбільш освічений, забезпечений і небезпечний для режиму.

● У Сталіна був ефективний інструмент – ГУЛАГ, система трудових таборів. З 1929 по 1953 рік через табори пройшло 14-18 млн осіб. За допомогою рабської праці ув’язнених Сталін хотів провести індустріалізацію СРСР. Перед ІІ світовою ГУЛАГ добував 90% золота, 76% олова, 46% нікелю, 40 кобальту. Після війни цифри зросли. Що цікаво, ГУЛАГ при цьому давав лише 3% ВВП країни та витрачав на своє існування більше, ніж заробляв.

● Путін лише починає освоювати працю зеків. Ще минулого року Федслужба відбування покарань запропонувала відновити практику трудових таборів, щоб замінити мігрантів зеками. Ініціативу підтримали у Кремлі. Хоча і без цих формальностей ФСИН є найбільшим «роботодавцем» Росії з багатомільярдними оборотами та гігантською корупцією. Цього року частину зеків навіть відправили на бронетанкові заводи Уралу працювати у три зміни.

▶️ Зеки – важливий актив воєнної машини Кремля. Тут Путін вже навіть переплюнув Сталіна. Кремль дозволив Прігожину витягнути з тюрм понад 40 тис. зеків і кинути їх на фронт. Як і за Сталіна, зараз тюрми Росії стають транзитним пунктом на шляху в’язнів до трудових таборів чи ПВК, яких створюється дедалі більше.

▶️ Але сталінський приклад показує, що з часом маніакальний терор стрімко росте у масштабах. Якщо Путін втримається при владі – попереду чистки в армії, репресії проти олігархів, сучасна версія розкуркулювання.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/570

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