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Сегодня 07:12
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Рабочий утонул в пиве в подмосковном Раменском

47-летнего гражданина Узбекистана пригласили в качестве садовника в частную подмосковную пивоварню. Начальник оставил его работать и уехал, а когда вернулся — не смог его найти.

Позже к нему пришёл сотрудник и сообщил, что люк на одном из чанов открыт. У этой же ёмкости был отвёрнут кран, а по полу разлились дрожжи. Они заглянули в чан объёмом 2 тысячи литров и на дне увидели пропавшего работника.

Приехавшие медики констатировали смерть от отравления углекислым газом. Предполагается, что он решил отпить пива, но когда открыл люк — у него закружилась голова и он упал внутрь.

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/89806

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: росія

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