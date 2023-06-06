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Рабочий утонул в пиве в подмосковном Раменском
47-летнего гражданина Узбекистана пригласили в качестве садовника в частную подмосковную пивоварню. Начальник оставил его работать и уехал, а когда вернулся — не смог его найти.
Позже к нему пришёл сотрудник и сообщил, что люк на одном из чанов открыт. У этой же ёмкости был отвёрнут кран, а по полу разлились дрожжи. Они заглянули в чан объёмом 2 тысячи литров и на дне увидели пропавшего работника.
Приехавшие медики констатировали смерть от отравления углекислым газом. Предполагается, что он решил отпить пива, но когда открыл люк — у него закружилась голова и он упал внутрь.
Джерело: https://t.me/Ateobreaking/89806
Темы: росія