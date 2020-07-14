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Работники Панютинского вагонремзавода готовы перекрыть железную дорогу

Работники Панютинского вагонремзавода готовы перекрыть железную дорогу

Панютинский вагоноремонтный завод (Лозовая, филиал "Укрзалізниці") с 1 июля переведен на четырехдневный режим работы.

Об этом сообщил и.о. директора завода Игорь Москальчук, проинформировали в Лозовском горсовете.

По словам Москальчука, каждый день 300-350 работников находится на простое. В начале года планировалось, что предприятие отремонтирует за год 1 тыс. 233 вагона, на сегодня отремонтировано 491 вагон. На металлолом порезана тысяча вагонов. На третий квартал предприятию доведен план - отремонтировать только 88 вагонов и заниматься порезкой на металлолом списанных вагонов.

Председатель первичной профсоюзной организации завода Валентина Левченко подчеркнула, что для того, чтобы загрузить 1 тыс. 600 работников завода, каждый месяц нужно ремонтировать хотя бы сотню вагонов. Неоднократно профсоюзный комитет обращался в "Укрзалізницю", но к предложениям не прислушиваются. Работники завода готовы прибегнуть к крайним мерам и перекрыть железную дорогу.

Для справки. Разработан проект реструктуризации вагонного хозяйства "Укрзалізниці" на 2020-2022 годы, которым предусмотрено создание вагоноремонтной компании, которая объединит три ВРЗ - Дарницкий, Стрыйский и Панютинский путем их слияния. "Панютинский ВРЗ" будет основным в этой тройке.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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