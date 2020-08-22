Рабство под Харьковом: новые подробности

Следователи установили 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации в Харьковской области.

В полиции рассказали, что действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 мая во время обысков с привлечением сотрудников Главного управления Гоструда в Харьковской области, Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Харьковской области, Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской области и Департамента социальной защиты населения ХОГА на территории частного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань были обнаружены 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них были три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний. На ферме работники ухаживали за животными.

В совершении преступления были разоблачены 56-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые занимались вербовкой лиц для принудительного труда. В настоящее время установлено 12 эпизодов преступной деятельности фермеров. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: sq.com.ua

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