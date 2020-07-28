Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусом – Bloomberg

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Роберт О’Браєн захворів на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

«Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Роберт О’Браєн здав позитивний тест на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, високопосадовець захворів після сімейного заходу.

Зазначається, що він з кінця минулого тижня працює з дому, спілкуючись переважно по телефону.

Як повідомлялося, станом на середину дня 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 456 020 випадків заражень COVID-19, із яких 653 030– летальні. 10 075 011 людей одужали.

Источник: ukrinform.ua

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