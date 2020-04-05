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Ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань

Ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань

20 листопада 2019 року SpaceX теж невдало випробувала прототип ракети Starship (скрін відео із соцмереж)

Прототип ракети Starship компанії Ілона Маска SpaceX вибухнув під час випробувань на полігоні Бока-Чіка в американському Техасі. Трансляцію вів каналіNASAт Spaceflight у YouTube.

Це вже третє поспіль невдале випробування Starship. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що в компанії вивчають причини аварії. Він припустив, що причиною могли стати хиби у параметрах для тестування.

Ракета Starship призначена для польотів на Місяць, Марс та інших міжпланетних місій, у листопаді минулого року і в лютому поточного вже відбулися два невдалих пуски її прототипів.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: космос, США

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