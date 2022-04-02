Ракетні удари по Дніпру та Полтаві

Вперше окупанти нанесли удари по Полтаві та Кременчугу в суботу вранці. Про це повідомив голова Полтавської ОВА/ОДА Дмитро Лунін:

“Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об’єктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – повідомив голова ОВА.

Ракетні удари були нанесені й по Дніпру та Кривому Розі.

«У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає», – ідеться в повідомленні областної Дніпропетровської адміністрації.

Засоби протиповітряної оборони (ППО) вразили чергові російські повітряні цілі. У небі над Дніпропетровською областю збили чотири ракети і безпілотник. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Уночі наші ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ворожих ракети і 1 безпілотник. Спасибі нашим військовим. Ми переможемо!»,– зазначив він.

Агентство Телевидения Новости