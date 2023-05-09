Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 74

Ракетна атака. Оперативна інформація

Ракетна атака. Оперативна інформація

«П’ята повітряна атака по Києву з початку травня! З максимальною щільністю і потужністю.

Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Нагадаю, що напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість «Shahed» аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, йоміврніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно! За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва. Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!

Київ знову вистояв і вистоїть в майбутньому! Попри усі намагання рашизму нас знищити! - Сергій Попко, начальник КМВА

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31449

Мэр украинского Днепра Борис Филатов высказался о руководителях Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Беларуси, прибывших в Москву на завтрашний парад

Ракетна атака. Оперативна інформація
Джерело: https://t.me/c/1059135528/55451

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"...Тут такая фигня, ...государство платить не сможет" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:52    0
Коллаборанты готовятся к бегству из Геническа и Скадовска
Сегодня 07:43    27
В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА
Сегодня 07:34    36
Інформація від Головнокомандувача ЗСУ
Сегодня 07:30    56
Медведчуку можуть заборонити займатися адвокатською діяльністю в Україні
Сегодня 07:25    46
Апеляція ВАКС залишила Насірова в СІЗО
Сегодня 07:06    73
Оперативна інформація станом на 06.00 09.05.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:58    74
Праздник смерти
Сегодня 06:56    92
День пам'яті та примирення. 8 травня ми згадуємо всіх, хто загинув у Другій світовій війні
Сегодня 06:47    76
Контрнаступ простимулюють фінансово
Сегодня 06:28    102
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 