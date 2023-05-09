Ракетна атака. Оперативна інформація

«П’ята повітряна атака по Києву з початку травня! З максимальною щільністю і потужністю.

Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Нагадаю, що напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість «Shahed» аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, йоміврніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно! За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва. Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!

Київ знову вистояв і вистоїть в майбутньому! Попри усі намагання рашизму нас знищити! - Сергій Попко, начальник КМВА

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31449

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Джерело: https://t.me/c/1059135528/55451

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