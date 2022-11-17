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Ракетне безумство рашистів 15 листопада, найімовірніше, пов’язане з візитом до Києва Бернса

Ракетне безумство рашистів 15 листопада, найімовірніше, пов’язане з візитом до Києва Бернса

Це фідбек Кремля на стамбульські перемовини спецслужб США та РФ.

▶️ Мої джерела «в погонах» вважають, що «завзятий» ракетний обстріл федерастами України слід повʼязувати з візитом до нас директора ЦРУ Вільяма Бернса. Логіка проста:

● Декілька днів тому Бернс і глава СВР РФ Сергєй Наришкін проводили «українські» перемовини в Анкарі. 

● Офіційною темою розмови було недопущення ядерної війни. Та є й інші версії. Наприклад, що через Бернса Путіну озвучені умови, на яких дозволять вийти з війни в Україні. 

● Цю позицію Байден називав і публічно: "Україна - в кордонах 1991 року". 

● Мої джерела вважають, що після зустрічі в Анкарі росіяни знали, коли Бернс відвідає  Київ, і таким чином відправили «відгук» на його пропозиції Кремлю. 

● Всього 15 листопада федерасти випустили по Києву 21 ракету (19 знищено), деякі летіли саме по центру міста, де розташовані урядовий квартал та посольство США. У сховищі амбасади Бернс просидів кілька годин.

▶️ Де-факто, атака означає висловлення зневаги до партнера по перемовинах, - кажуть військові.

Звісно, не варто відкидати й образу Путіна через те, що його фактично викинули з G20, закликавши негайно вивести війська з України. 

Очікуємо, як зміниться позиція Білого дому після такого «салюту»

Джерело: https://t.me/orestokratiia/456

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