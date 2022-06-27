Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:52
Просмотров: 300

Ракетний обстріл селища Покотилівка: пошкоджено 18 будинків та автівки

Ракетний обстріл селища Покотилівка: пошкоджено 18 будинків та автівки

27 червня близько 00:10 до відділу поліції №3 ХРУП №1 надійшло повідомлення про обстріл населеного пункту.

Снаряд влучив у землю між дитячим табором та приватним домоволодінням.

Внаслідок ракетного удару утворилася вирва: пошкоджено 18 житлових будинків та два автомобілі. Постраждалих та загиблих осіб не має.

Співробітники слідчо-оперативної групи та експерти-криміналісти провели огляд місця події та зібрали речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 