Сегодня 08:55
Просмотров: 165
Ракетний удар по Харкову та передмістю: горів житловий будинок та складська будівля
Через влучання ворожою ракети почалася пожежу у 3-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі Харкова, повідомили у ДСНС.
Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.
У селі Рогань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталась пожежа у складській будівлі на площі близько 300 кв.м. Жертв та постраждалих не було.
Джерело: https://t.me/vekha/46804