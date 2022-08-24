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Ракетний удар по Харкову та передмістю: горів житловий будинок та складська будівля

Ракетний удар по Харкову та передмістю: горів житловий будинок та складська будівля

Через влучання ворожою ракети почалася пожежу у 3-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі Харкова, повідомили у ДСНС.

Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.

У селі Рогань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталась пожежа у складській будівлі на площі близько 300 кв.м. Жертв та постраждалих не було.

Ракетний удар по Харкову та передмістю: горів житловий будинок та складська будівля

Ракетний удар по Харкову та передмістю: горів житловий будинок та складська будівля

Джерело: https://t.me/vekha/46804

Новости портала «Весь Харьков»

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