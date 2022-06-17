Ракетний удар по Первомайському: дані поліції

Вдень 17 червня військові ворожої армії завдали удару по місту Первомайському: постраждали три особи.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Сьогодні близько 10:10 у місті Первомайський Лозівського району Харківської області армійці країни-агресора здійснили ракетний удар по місцевому комунальному підприємству.

Боєприпас влучив у двоповерхову будівлю та пункт охорони перед в’їздом на територію об’єкту. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі.

На момент обстрілу на підприємстві знаходились працівники, внаслідок вибуху зазнали травм жінка та два чоловіки.

Постраждалі доставлені до лікарні, жінка перебуває в контактному стані, чоловіки знаходяться в операційному відділені лікарні, за їх життя борються медики.

На місці події працювали слідчі, експерти, рятувальники та працівники прокуратури.

Зібрано усі необхідні речові докази щодо вчинення росіянами воєнного злочину проти мирних мешканців Харківщини.

Агентство Телевидения Новости