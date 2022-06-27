Ракетний удар по ТРЦ в місті Кременчук: в будівлі було понад тисячу цивільних

Сьогодні вдень окупанти завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області: ракети влучили в цивільний об’єкт, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці – черговий військовий злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. росія – держава терорист.

Зараз на місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється».

Володимир Зеленський повідомив, що в ТРЦ було понад тисячу цивільних: «Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно».

Агентство Телевидения Новости