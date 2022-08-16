Ракетные грозы для Украины на 24 августа продолжают расти

Российские оккупанты массово снимают с хранения ракеты для С-300, используемые сейчас в основном по поверхности.

Так, с арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300 и 10 контейнеров с ракетами для ОТРК "Искандер".

Сейчас ЗУР для С-300 свозят со всей россии в Украину, для использования вместо ракет тактического и оперативно тактического уровня.

Тот факт, что нехватка ракет к ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер» заставила их так изворачиваться, конечно же, радует, но то, что ЗУР для С-300 в запасах может составлять до тысячи – не радует.

Джерело: facebook.com

Автор: Alexander Kovalenko

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