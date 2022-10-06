Іран досі заперечує поставку росії своїх БПЛА

Попри всі факти Іран досі заперечує поставку рососії своїх БПЛА, хоча іранські дрони-камікадзе б'ють по Україні

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна нібито не постачала росії безпілотні літальні апарати. При цьому очевидні та підтверджені удари рф іранськими безпілотниками по території України Канаані назвав "необґрунтованими і не підтверджує їх"

Крім того, політик додав, що Іран декларує "принципову та чітку політику активної неупередженості та протидії війні"

Також він заявив, що Іран нібито закликає до дипломатичного діалогу росії та України, а також засуджує насильство.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/82717

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