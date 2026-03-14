Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 26

Іран має «козир», який лякає США, - видання The Wall Street Journal

Йдеться про морські міни, створені для «асиметричної війни».

«Навіть якщо у країни слабкий флот, ці прості засоби можуть серйозно нашкодити», - коментує Джахангір Араслі, дослідник морських загроз.

Одна з таких мін «Maham-1», має круглі обриси, може спрацювати навіть на глибині всього близько метра.

Іран має також магнітні міни, які водолази можуть кріпити прямо до корпусу судна.

Тактика схожа на принцип «вовчої зграї». Міни закладають бойові водолази з десятків малих катерів та надувних човнів, які нагадують рибальські. Саме це робить загрозу особливо складною для виявлення.

Головне, щоб іранські міни, тактика і виконавці не опинились десь в Чорному морі біля українських берегів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/89553

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 