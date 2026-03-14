Іран має «козир», який лякає США, - видання The Wall Street Journal

Йдеться про морські міни, створені для «асиметричної війни».

«Навіть якщо у країни слабкий флот, ці прості засоби можуть серйозно нашкодити», - коментує Джахангір Араслі, дослідник морських загроз.

Одна з таких мін «Maham-1», має круглі обриси, може спрацювати навіть на глибині всього близько метра.

Іран має також магнітні міни, які водолази можуть кріпити прямо до корпусу судна.

Тактика схожа на принцип «вовчої зграї». Міни закладають бойові водолази з десятків малих катерів та надувних човнів, які нагадують рибальські. Саме це робить загрозу особливо складною для виявлення.

Головне, щоб іранські міни, тактика і виконавці не опинились десь в Чорному морі біля українських берегів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/89553

