Іран передав рф бойові безпілотники

Партію іранських дронів відправлено Каспійським морем до росії. В подальшому воєнний вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити до кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони «Shahed 129». При його розробці були взяті за основу ізраїльський дрон «Hermes 450» та американський «MQ-1 Predator».

Довжина фюзеляжа «Shahed 129» складає 8 метрів. Розмах крил — 16 метрів. Заявлене бойове навантаження — до 400 кг. Швидкість польоту — до 150 км/год з радіусом — до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що беспілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин.

Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною — Sadid-345.

Варто зазначити, що про реальні бойові характеристики іранських безпілотників практично нічого невідомо, оскільки досі вони не застосовувались в умовах повномасштабної війни. Тому, можливості «Shahed 129» можуть відрізнятися від заявлених.

Джерело: sprotyv.info

Источники в США пока не подтверждают информацию наших и российских СМИ о том, что Иран уже поставил России свои боевые беспилотники "Shahed 129" ("Шахид 129").

В случае подтверждения, Вашингтоном будут введены дополнительные санкции против Тегерана.

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