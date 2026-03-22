Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по військовій базі Дієго-Гарсія — спільному об’єкті США та Великої Британії в центральній частині Індійського океану

Про це The Wall Street Journal повідомили (https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-israel-war-updates-2026/card/iran-targeted-diego-garcia-base-with-ballistic-missiles-rb7MdZW1CfwRTauDYHOt) кілька американських посадовців.

Жодна з ракет не влучила в базу, проте цей удар став першим бойовим застосуванням Іраном ракет середньої дальності та спробою вийти далеко за межі Близького Сходу й безпосередньо загрожувати інтересам США.

❗️ За словами джерел, одна ракета вийшла з ладу ще в польоті. По другій американський військовий корабель випустив зенітну ракету-перехоплювач SM-3. Чи вдалося її збити, наразі не встановлено.

Атака на Дієго-Гарсія, який знаходиться приблизно за 4000 кілометрів від Ірану, свідчить, що дальність іранських ракет значно більша, ніж раніше визнавав Тегеран. Минулого місяця міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявляв, що Іран навмисно обмежив дальність своїх ракет 2000 кілометрами.

Така спроба вказує, що Іран уже має технічні можливості завдавати ударів на значно більші відстані. Це потенційно дозволяє йому атакувати цілі в набагато ширшому регіоні.

База Дієго-Гарсія розташована на віддаленому острові в Британській території Індійського океану (архіпелаг Чагос). Вона має стратегічне значення: саме тут США розміщують стратегічні бомбардувальники, атомні підводні човни та есмінці з крилатими ракетами.

Нещодавно Велика Британія вела переговори про передачу суверенітету над Дієго-Гарсія та всім архіпелагом Чагос Маврикію, водночас домовляючись про довгострокову оренду бази для збереження американсько-британської військової присутності. Президент Трамп рішуче виступили проти цієї угоди.

Джерело: https://t.me/in_factum/42949

