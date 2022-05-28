Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США

Іранська революційна гвардія заявила в п'ятницю про затримання двох грецьких нафтових танкерів у Перській затоці.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA, пише "Європейська правда"

"ВМС Іранської революційної гвардії сьогодні затримали два грецькі танкери за порушення у водах Перської затоки", - йдеться в заяві.

За які саме порушення затримані кораблі, не вказується.

У п’ятницю в МЗС Ірану був викликаний тимчасовий повірений у справах Швейцарії в Тегерані як представник інтересів США у зв'язку із затриманням іранського танкера з паливом у грецькому Карістос.

Йому висловили протест і закликали до негайного звільнення судна та його вантажу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна.

Греція про захоплення танкерів Іраном: Рівносильне піратству

Джерело: грецьке МЗС

Деталі: Як повідомляється, вранці вертоліт ВМС Ірану приземлився на кораблі Delta Poseidon, що плавав під грецьким прапором і знаходився в міжнародних водах Перської затоки (за 22 морські милі від узбережжя Ірану). Потім озброєні люди захопили екіпаж корабля, зокрема двох громадян Греції.

Аналогічний інцидент стався на іншому судні під грецьким прапором із сімома грецькими громадянами на борту неподалік іранського узбережжя.

Як повідомляється, генеральний секретар Фемістокліс Деміріс рішуче засудив ці дії, що суперечать основним нормам міжнародного права та міжнародного судноплавства, та закликав до негайного звільнення кораблів та їхніх екіпажів.

Фемістокліс Деміріс заявив, що ці дії вплинуть особливо негативно, зокрема, на відносини між ЄС та Іраном.

У світлі цих подій Міністерство закордонних справ радить громадянам Греції утриматися від поїздок до Ірану.

По материалам: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»