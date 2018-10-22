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Раненый бизнесмен Безрук продает свои элитные авто (фото)

Раненый бизнесмен Безрук продает свои элитные авто (фото)

Владелец  юридической компании "Легион Владислав Безрук, в которого 10 октября стрелял неизвестный около спортивного клуба YOD на улице Клочковской, выставил на продажу две элитных иномарки - Ferrari FF и Maserati GranCabrio. 

Об этом сообщает Instagram-аккаунт  kharkiv_cars.

То, что оба автомобиля принадлежат раненому бизнесмену Владиславу Безруку подтвердила администрация страницы в социальной сети. 

Отметим. что стоимость Ferrari FF составляет около 270-300 тысяч долларов, а Maserati GranCabrio чуть меньше -  175-200 тысяч долларов. Таким образом. общая стоимость машин около полмиллиона долларов.

Агентство Телевидения Новости

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