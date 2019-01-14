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Раненый ножом мэр Гданьска умер в больнице

Раненый ножом мэр Гданьска умер в больнице

Мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович, на которого напали с ножом во время концерта, умер в больнице.

Он получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили медики.

Напомним, 13 января, ночью, в польском городе Гданьск на мэра Павла Адамовича напали прямо на сцене во время благотворительного концерта. 27-летний мужчина трижды ударил ножом мэра: в сердце, брюшную полость и диафрагму.

Позже сообщалось, что польского политика экстренно прооперировали.

Операция длилась 5 часов. Адамовичу перелили 22 литра донорской крови.

Ранее политика держали на аппарате жизнеобеспечения.

Врачи отмечали, что Адамович не дышит самостоятельно.

Сообщалось, что нападавший был с бейджем "пресса". По словам преступника, он несправедливо отсидел в тюрьме, когда Адамович был председателем правительства.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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