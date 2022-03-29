Ранковий обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі в Київському районі

Сьогодні вранці ворог завдав значного обстрілу по одному з житлових масивів Київського району міста Харкова. В результаті у різних місцях сталися масштабні пожежі: горіли квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарча споруда, об’єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та декілька автомобілів. О 15:30 усі ці пожежі повністю були ліквідовані.

Також сьогодні підрозділи служби порятунку залучались до гасіння 23 пожеж, що були спричинені горінням сухої трави, листя, очерету у різних районах міста та області. Крім того, рятувальники 5 раз залучались для допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Агентство Телевидения Новости