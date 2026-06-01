Ранковий удар по АЗС у Харкові: прокурори фіксують наслідки
Прокурори зафіксували наслідки російської атаки по території АЗС у Харкові.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 1 червня близько 10:00 збройні сили рф атакували Немишлянський район міста Харкова.
Пошкоджено будівлю АЗС, рекламні борди та щонайменше чотири авто.
Поранення дістав 37-річний працівник АЗС, його госпіталізували.
За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА типу «Молнія».
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.