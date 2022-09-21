Іранські бойові безпілотники створюються з доступних на Aliexpress компонентів

Безпілотники, які придбала росія у Ірана, хоч і дешеві, але не такі передові, як американські, британські, ізраїльські, китайські чи навіть деякі російські системи. ЗСУ нещодавно повідомляли про збиття одного з таких безпілотників, отже вони можуть бути уражені нашим ППО.

Перші зображення іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136 у вигляді уламків з'явилися нещодавно, його збили біля Куп'янська в Харкові.

За повідомленням Шанхайської організації співробітництва (ШОС), виявлено лазівки на світовому ринку техніки та компонентів для дронів, де багато готових базових пристроїв, знайдених у захоплених іранських безпілотних літальних апаратах (БПЛА), надходили від союзників США та західних країн.

На уламках було написано кирилицею M214 Герань-2, що вказує на те, що росія перейменувала БПЛА. Фото стало першим наочним підтвердженням використання іранського безпілотника у війні.

Повідомляється, що Тегеран має кілька версій безпілотника Shahed. Незважаючи на те, що Іран оприлюднив обмежені деталі, вважається, що «Shahed» у формі трикутника має радіус ураження близько 2000 кілометрів. Це робить його здатним вражати точні цілі з дальньої дистанції.

Shahed Aviation Industries – іранська компанія-виробник цих БПЛА. Компанія також розробила Shahed-129, клон Predator, Shahed-149, іранський аналог більшого Reaper та безпілотні безпілотники Shahed-181 і 191.

Ще один безпілотник, який Іран поставив росії, — Mohajer-6, який може нести чотири керовані ракети «повітря-земля».

Відсутність чистої звичайної військової сили, особливо проти Немезиди Ізраїлю, Іран компенсував розробкою нетрадиційних і асиметричних систем, таких як балістичні ракети, бойові човни та безпілотники.

Іранські безпілотники, які використовуються хуситами в Ємені, успішно вражали цілі ОАЕ та Саудівської Аравії, незважаючи на те, що союзники США використовували найсучаснішу американську ППО.

● Тимчасові напади чи постійний виклик?

У звіті WSJ цитується полковник Родіон Кулагін, командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який заявив, що іранські безпілотники почали з’являтися на північному сході Харківської області над українськими бронетранспортерними та артилерійськими позиціями.

Іранські безпілотники поки застосовувалися лише в Харківській області, де 92-а бригада ЗСУ здійснила масштабний наступ і відбила близько 6 тисяч квадратних кілометрів української території, захопленої російськими фашистами.

Цей регіон більше не має переваги російської артилерії та бронетехніки, що пояснює використання тут безпілотників.

«В інших районах росіяни мають переважну артилерійську вогневу міць, і їм це вдається. Тут у них уже немає тієї артилерійської переваги, тому вони почали вдаватися до цих безпілотників», – зазначає полковник Кулагін.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) у своєму оновленому звіті від 14 вересня повідомило: «Shahed-136 — це БПЛА односторонньої дії із заявленим радіусом дії 2500 кілометрів. росія майже напевно збільшує кількість постачальників зброї з інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються.

Збиття Shahed-136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна можливість того, що росія намагається використати систему для нанесення тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей на території України».

● Іран створює безпілотники з готових компонентів, уникаючи санкцій

Інший звіт WSJ розповідає про Iran Aircraft Manufacturing Industries, військову компанію в Ісфахані, яку за іронією долі створили американці в 1970-х роках, коли при владі був дружній монарх Реза Шах Пехлеві.

Членом правління компанії та головним науковцем іранської програми безпілотників є Гамідреза Шаріфі Техрані, інженер, який регулярно відвідує семінари з цивільних безпілотників в Італії та Австралії.

У багатьох безпілотниках компанії використовуються готові компоненти та деталі, які важко контролювати глобальним експортним контролем і режимами санкцій.

Наприклад, Shahed-129 використовує двигун Rotax 914 австрійської розробки – такий самий, як той, що використовувався в американському Predator, що забезпечує крейсерську швидкість 100 миль на годину та час польоту понад 20 годин.

За словами експертів Організації Об’єднаних Націй (ООН), дрони іранської розробки в Газі, Ємені та Іраку також використовують ту саму модель двигуна, DLE-111, виготовлену китайським фахівцем з моделювання літаків Mile Hao Xiang Technology Co Ltd.

Ще більш дивним є той факт, що двигун DLE-111 продається на китайському сайті електронної комерції Alibaba за 628 доларів, а деякі з подібних двигунів використовуються американськими виробниками радіокерованих мініатюрних літаків, про що свідчать митні записи. Інспектори ООН також відстежили південнокорейський компонент під назвою «серводвигун», знайдений в іранському безпілотнику в Ємені, до магазину іграшок в Тегерані.

Було виявлено, що ключовий високотехнологічний компонент, який використовується в безпілотних літальних апаратах типу «дельта», розроблених і виготовлених у Швеції, був доставлений до Тегерана через індійську компанію, що торгує продуктами харчування.

За матеріалами: Eurasiantimes

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