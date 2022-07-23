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Рашисти на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій

Рашисти на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване «військово-патріотичне виховання». З цією метою активно формуються «громадські організації» на кшталт «молоді будівельники Херсонської області», «молодь Херсона» та ін. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій «союз матерів Херсонської області», «організація ветеранів Херсонської області».

Щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому «міносвіти РФ» проекті «твій крок» (твой шаг). У «федеральному агентстві зі справ молоді рф» анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів «планета великих змін» (планета больших перемен) та «велика зміна» (большая перемена). На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху «юнармія» 31 липня «юнармійці» з «днр» візьмуть участь у головному військово-морському параді в санкт-петербурзі.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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